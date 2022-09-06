kokojambro

Резюме
Специализация: Дизайн и Арт / Дизайн сайтов / Логотипы / Иллюстрации / Видеомонтаж / Саунд продакшн
Вторичная специализация: Программирование (Java, Dolphi, SQL) / Арбитраж трафика
Опыт работы во всех направлениях 4+ года суммарно
Стоимость часа работы — 10$
Стоимость месяца работы — 1000$
О себе:Сотрудничество от 2013 по 2017 с проектами в отрасли игр (GTA:SAMP, Minecraft);
выполнял задачи системного администратора, выполнял задачи по тестированию, настройке и старту проектов,
отвечал за работоспособность и обновления, так же по запросу отдельно писал плагины и скрипты.
Сотрудничество от 2015 по 2020 с музыкальными авторами, отвечал за сведение песен и продвижение рекламы для авторов,
по запросу оформлял обложки и создавал дизайн, видеомонтаж. Организовывал
концерты, занимался поиском площадок и договорённостями.
Сотрудничество от 2015 по 2021 с кальянным баром с доставкой на дом, отвечал за дизайн логотипа и оформление визиток, меню.
В 2021 году проект заморозили, остановились на обсуждении запуска личного сайта для бренда и адаптивного дизайна для него же.
Сотрудничество от 2021 по 2022 арбитраж трафика по вертикалям Гембл / Дейт.
Владение языками: УКР (рідна), ру, ENG, DE
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