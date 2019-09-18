kokt

Наталья kokt

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сбор контактов

    Сбор контактов (худ.руководителей) танцевальных, хореографических ансамблей. Смотреть всю РФ.  В таблице (название, сайт, фио, телефоны, почта, должность).  Срок до обеда пятницы. 500 контактов. Поэтапная оплата за каждую сотню. Всегда на связи.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сбор контактов

    Собрать контакты  интернет магазинов церковной утвари (в приоритете иконы) .  Просьба указывать цену за позицию и сроки.  Оплата партиями. Ценю внимательность. Проверяю.  Файл в эксель (название, ссылка на сайт, контакты, соц.сети).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Belkavkolese
Екатерина 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сбор контактов
Наталья была всегда на связи. Оплата во время. Рекомендую, как надежного заказчика.
Спасибо! Все отлично!
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Изменить фон на фотографии
Отличный заказчик,быстрая обратная связь,приятное и понятное общение. правильно донесенное тех задание! Рекомендую как надежного заказчика!
Люто рекомендую! Большое спасибо Евгению за отличную работу, терпение, профессионализм в фотошопе и оперативную связь. Буду очень рада поработать с ним еще.
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charlie9112
Олег 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Редизайн лендинга. Макет в PSD
Опыт работы с Натальей был исключительно положительным. Четкое тз, своевременная обратная связи и оплата в полном обьеме. Рекомендую!
Хороший специалист своего дела и отличный парень. Олег, спасибо!
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