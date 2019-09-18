Сбор контактов (худ.руководителей) танцевальных, хореографических ансамблей. Смотреть всю РФ. В таблице (название, сайт, фио, телефоны, почта, должность). Срок до обеда пятницы. 500 контактов. Поэтапная оплата за каждую сотню. Всегда на связи.
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$5
выплачено фрилансерам
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безопасных платежей
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Собрать информацию в эксель с конкретного сайта (файл предоставлю) . Колонки: Название, описание, цена 1, цена 2, фото. 100 позиций.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Собрать контакты интернет магазинов церковной утвари (в приоритете иконы) . Просьба указывать цену за позицию и сроки. Оплата партиями. Ценю внимательность. Проверяю. Файл в эксель (название, ссылка на сайт, контакты, соц.сети).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для инстаграма изменить фон на одной фотографии с товаром. В кружке на этой фотографии сделать увеличение.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Редизайн лендинга. Макет в PSD. Изменения не кардинальные. С сохранением структуры, шрифтов и цветов. Срок 2 дня.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Не срочный заказ. Верстка макета лейдинга из Figma. Просьба указывать примерную стоимость и срок.HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
6 лет назад
Наталья была всегда на связи. Оплата во время. Рекомендую, как надежного заказчика.
Ответный отзыв
Спасибо! Все отлично!
$2
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик,быстрая обратная связь,приятное и понятное общение. правильно донесенное тех задание! Рекомендую как надежного заказчика!
Ответный отзыв
Люто рекомендую! Большое спасибо Евгению за отличную работу, терпение, профессионализм в фотошопе и оперативную связь. Буду очень рада поработать с ним еще.
$55
10 баллов
6 лет назад
Опыт работы с Натальей был исключительно положительным. Четкое тз, своевременная обратная связи и оплата в полном обьеме. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший специалист своего дела и отличный парень. Олег, спасибо!