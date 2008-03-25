kolesnicoff

Сергей Колесников kolesnicoff

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовка и публикация контента в 4 соц. сетях

    Требуется удалённый сотрудник: [b] Задача:[/b] ·        Готовить по 2 коротких поста с тематическойкартинкой и не менее 10 популярных/тематических хеш-тегов в сутки; ·        1-2 Stories инстаграм в сутки, преимущественно видео; ·        Добавлять в план на публикацию через SMMPlanner. [b] По тематике:[/b] ·        Международной логистики (импорт/экспорт грузов); ·        Таможенному оформление грузов; ·        Перевозкам ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовка контента для социальных сетей

    Требуется специалист для подготовки контента для социальных сетей. Социальные сети: · Группа Вконтакте; · Группа FaceBook; · Группа Одноклассники; · Аккаунт Инстаграмм. Необходимо подготавливать контент — 2-3 поста в сутки (напротяжении месяца) по тематике Внешнеэкономической деятельности, Логистики, Таможни с подборкой подходящего ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист на внедрение ТЗ на SEO-оптимизацию сайта

    $240

    [b]Дано: [/b] Техническое задание на SEO-оптимизацию сайта (уже разработано). И прикладывается к задаче. CMS система сайта Joomla 3. [b]Требования: [/b] Требуется внедрить техническое задание на SEO-оптимизацию уже существующего сайта. Внимательно проверить результат выполнения своей работы, чтобы ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется SEO-оптимизатор в офис

    $1000

    Требуется SEO оптимизатор. ---------------------------------------------------------------------------------- В компанию: ЗАО "БВ-Медиа" www.webberry.ru ---------------------------------------------------------------------------------- Требования: * Понимание работы поисковых систем‚ в частности: Яндекс‚ Google‚ Rambler. * Опыт продвижения сайтов разной тематики и конкуренции (Портфолио). * Опыт работы с биржами по продаже ссылок. * Знание HTML (На не плохом уровне). * ...

    PHPMySQLHTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка дизайнов сайтов

    Требуется верстальщик для периодического выполнения заказов по верстке дизайнов. Условия - г. Петербург. Работа удаленная. Обязательно портфолио. Желательно умение верстать под NetCat. Цена вопроса договорная, кому интересно пишем в личку сразу с примерами выполненных работ! Ближайшие заказы готовы дать уже вот-вот ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
c1976c
Артур 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Программист на внедрение ТЗ на SEO-оптимизацию сайта
Оплата в срок, постановка задачи грамотная - рекомендую.
Работа выполнена. Незначительно были затянуты сроки, отчасти и по моей занятости тоже. В целом все хорошо.
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