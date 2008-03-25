kolesnicoff

Требуется удалённый сотрудник: [b] Задача:[/b] · Готовить по 2 коротких поста с тематическойкартинкой и не менее 10 популярных/тематических хеш-тегов в сутки; · 1-2 Stories инстаграм в сутки, преимущественно видео; · Добавлять в план на публикацию через SMMPlanner. [b] По тематике:[/b] · Международной логистики (импорт/экспорт грузов); · Таможенному оформление грузов; · Перевозкам ...