kolesnicoff

Требуется удалённый сотрудник: [b] Задача:[/b] · Готовить по 2 коротких поста с тематическойкартинкой и не менее 10 популярных/тематических хеш-тегов в сутки; · 1-2 Stories инстаграм в сутки, преимущественно видео; · Добавлять в план на публикацию через SMMPlanner. [b] По тематике:[/b] · Международной логистики (импорт/экспорт грузов); · Таможенному оформление грузов; · Перевозкам ...
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для подготовки контента для социальных сетей. Социальные сети: · Группа Вконтакте; · Группа FaceBook; · Группа Одноклассники; · Аккаунт Инстаграмм. Необходимо подготавливать контент — 2-3 поста в сутки (напротяжении месяца) по тематике Внешнеэкономической деятельности, Логистики, Таможни с подборкой подходящего ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $240
[b]Дано: [/b] Техническое задание на SEO-оптимизацию сайта (уже разработано). И прикладывается к задаче. CMS система сайта Joomla 3. [b]Требования: [/b] Требуется внедрить техническое задание на SEO-оптимизацию уже существующего сайта. Внимательно проверить результат выполнения своей работы, чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $1000
Требуется SEO оптимизатор. ---------------------------------------------------------------------------------- В компанию: ЗАО "БВ-Медиа" www.webberry.ru ---------------------------------------------------------------------------------- Требования: * Понимание работы поисковых систем‚ в частности: Яндекс‚ Google‚ Rambler. * Опыт продвижения сайтов разной тематики и конкуренции (Портфолио). * Опыт работы с биржами по продаже ссылок. * Знание HTML (На не плохом уровне). * ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется верстальщик для периодического выполнения заказов по верстке дизайнов. Условия - г. Петербург. Работа удаленная. Обязательно портфолио. Желательно умение верстать под NetCat. Цена вопроса договорная, кому интересно пишем в личку сразу с примерами выполненных работ! Ближайшие заказы готовы дать уже вот-вот ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад