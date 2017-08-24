Всем привет! Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы [url=http://k-systemy.ru/norilsk]http://k-systemy.ru/norilsk[/url] и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе ...
Программист на внедрение ТЗ на SEO-оптимизацию сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
Техническое задание на SEO-оптимизацию сайта (уже разработано). И прикладывается к задаче.
CMS система сайта Joomla 3.
Требования:
Требуется внедрить техническое задание на SEO-оптимизацию уже существующего
сайта. Внимательно проверить результат выполнения своей работы, чтобы
соответствовало техническому заданию и не содержало ошибок.
ВАЖНО!
Перед тем, как написать ответ, сделать расчет стоимости работ по основным пунктам технического задания и указать это в ответе.
Сроки:
2-4 недели – это наша оценка. Если у вас иная оценка сроков, озвучивайте ваши расчеты.
Результат:
Полностью внедренное техническое задание на оптимизацию сайта.
Что возможно:
Если вы считаете, что стоимость работ выше указанной, то есть такой вариант,
вы оцениваете стоимость работ по пунктам технического задания, мы
убираем из технического задания пункты, чтобы обеспечить попадание в
бюджет. Бюджет указан максимальный.
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