Программист на внедрение ТЗ на SEO-оптимизацию сайта

Дано:

Техническое задание на SEO-оптимизацию сайта (уже разработано). И прикладывается к задаче.

CMS система сайта Joomla 3.

Требования:

Требуется внедрить техническое задание на SEO-оптимизацию уже существующего

сайта. Внимательно проверить результат выполнения своей работы, чтобы

соответствовало техническому заданию и не содержало ошибок.

ВАЖНО!

Перед тем, как написать ответ, сделать расчет стоимости работ по основным пунктам технического задания и указать это в ответе.

Сроки:

2-4 недели – это наша оценка. Если у вас иная оценка сроков, озвучивайте ваши расчеты.

Результат:

Полностью внедренное техническое задание на оптимизацию сайта.

Что возможно:

Если вы считаете, что стоимость работ выше указанной, то есть такой вариант,

вы оцениваете стоимость работ по пунктам технического задания, мы

убираем из технического задания пункты, чтобы обеспечить попадание в

бюджет. Бюджет указан максимальный.