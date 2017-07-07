Программинг (woocommerce)

Есть текущий проект - интернет-магазин (woocommerce), в котором нужно реализовать некоторый функционал:

- заказ в три шага (на движке заказ на одной странице выводится), также в корзине необходимо вывести "рекомендуемые товары"

- в корзине нужно сделать вывод товара в штуках и кг одновременно

- реализовать личный кабинет

- привязаться по оплате к агрегатору (карты+платежные системы) - Яндекс