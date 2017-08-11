Оптимизация Сайта на Вордпрессе под скорость загрузки и моб

я довел до максимального результата, который мог сделать за обсужденный бюджет. когда начал углубляться, понял что не достаточно тех мер, которые я как правило провожу для оптимизации. Александр мне не верил, пошел в поддержку хостинга, которая вообще не заинтересована в решении этого вопроса. Дали стандартный совет: а скачайте автоматически оптимизированные гуглом картинки. Заказчик на этом настаивал, потому я и сделал. Как последствие "вести работы по восстановлению исчезнувших элементов дезайна", только не исчезнувших, а маленьких и искаженных гуглом. заказчик не стал прислушиваться к словам специалиста, начал бегать по каким-то поддержкам, что-то доказывать. в общем, нету доверия к людям.