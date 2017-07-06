Нужно Подключение Яндекс Маркета к сайту созданном на wix. Количество тововаров 250 шт Оплата поэтапно либо в конце
Создать сайт-каталог на вордпрес и поместить на хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт-каталог на вордпрес и поместить на хостинг.
Примеры сайтов:
1 Рубрики. Возможность создания 4-х уровневых рубрик. Пример:
-Услуги
--Развлечение и отдых
---Аквапарки
----Закрытые аквапарки
2 Страницы.
-Главная (с кратким описанием и рубриками)
-О нас (описание проекта)
-Стать участником (с описанием критериев отбора и триггером "подать заявку")
-Контакты
3 Отображение компаний в рубриках. Выбирая какую-либо рубрику должен выпадать список компаний с логотипом, названием, кратким описанием, контактной информацией, тегами (желательно).
Пример - (http://ua-company.com/dobyicha-pererabotka-syire-energetika)
4 Поиск.
- По городам/вся Украина;
- B2B
- B2C
- Другой...
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