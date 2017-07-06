Создать сайт-каталог на вордпрес и поместить на хостинг

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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Создать сайт-каталог на вордпрес и поместить на хостинг.

Примеры сайтов:

http://ua-company.com/

http://zakupka.com/firms/

1 Рубрики. Возможность создания 4-х уровневых рубрик. Пример:

-Услуги

--Развлечение и отдых

---Аквапарки

----Закрытые аквапарки

2 Страницы.

    -Главная (с кратким описанием и рубриками)

    -О нас (описание проекта)

    -Стать участником (с описанием критериев отбора и триггером "подать заявку")

    -Контакты

3 Отображение компаний в рубриках. Выбирая какую-либо рубрику должен выпадать список компаний с логотипом, названием, кратким описанием, контактной информацией, тегами (желательно).

Пример - (http://ua-company.com/dobyicha-pererabotka-syire-energetika)

4 Поиск.

- По городам/вся Украина;

- B2B

- B2C

- Другой...

6 лет назад
guest_14993593425589
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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