Сделать api интеграцию

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Если делать с нуля: 

У нас есть сайт, он собирает заявки (на квесты). 

Сайт интегрирован с самописной системой, написанной на php+mysql, в ней хранится расписание квестов 

На данный момент все работает исправно. 

Так же мы принимаем заявки с сайтов партнеров, таких как мир квестов. 

http://mir-kvestov.ru/quests/get-event-prjatki-v-temnote-2

Данные сайты делают периодические запросы с GET параметрами по указанному адресу для получения расписания. 

Задача 1. взять расписание квестов на актуальные даты из таблицы MySQL и создать скрипт, который в формате json (либо другой формат, зависит от API партнера) будет формировать файл с расписанием, в необходимом виде для каждого конкретного сайта. 

Задача 2. Принимать заявки от сайтов партнеров по аналогичному API (придут GET переменные) и добавлять их в уже существующую таблицу MySQL. 

API сайтов схожие, разные типов api 3 

6 лет назад
guest_14993473341314
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад