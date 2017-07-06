Сделать api интеграцию

Если делать с нуля:

У нас есть сайт, он собирает заявки (на квесты).

Сайт интегрирован с самописной системой, написанной на php+mysql, в ней хранится расписание квестов

На данный момент все работает исправно.

Так же мы принимаем заявки с сайтов партнеров, таких как мир квестов.

http://mir-kvestov.ru/quests/get-event-prjatki-v-temnote-2

Данные сайты делают периодические запросы с GET параметрами по указанному адресу для получения расписания.

Задача 1. взять расписание квестов на актуальные даты из таблицы MySQL и создать скрипт, который в формате json (либо другой формат, зависит от API партнера) будет формировать файл с расписанием, в необходимом виде для каждого конкретного сайта.

Задача 2. Принимать заявки от сайтов партнеров по аналогичному API (придут GET переменные) и добавлять их в уже существующую таблицу MySQL.

API сайтов схожие, разные типов api 3