Сделать api интеграцию

Ширина контента, запуск флеша, кнопки, размер шрифта, скорость загрузки. Цель, чтобы сайт воспринимался Гуглом как оптимизированный для мобильных устройств, на фоне хорошей юзабилити. Без создания мобильной версии. Сайт: www.spraachen.kiev.ua.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если делать с нуля:
У нас есть сайт, он собирает заявки (на квесты).
Сайт интегрирован с самописной системой, написанной на php+mysql, в ней хранится расписание квестов
На данный момент все работает исправно.
Так же мы принимаем заявки с сайтов партнеров, таких как мир квестов.
http://mir-kvestov.ru/quests/get-event-prjatki-v-temnote-2
Данные сайты делают периодические запросы с GET параметрами по указанному адресу для получения расписания.
Задача 1. взять расписание квестов на актуальные даты из таблицы MySQL и создать скрипт, который в формате json (либо другой формат, зависит от API партнера) будет формировать файл с расписанием, в необходимом виде для каждого конкретного сайта.
Задача 2. Принимать заявки от сайтов партнеров по аналогичному API (придут GET переменные) и добавлять их в уже существующую таблицу MySQL.
API сайтов схожие, разные типов api 3
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно подключить прием оплаты на сайте. Вы обязательно должны иметь опыт в реализации этой задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно Подключение Яндекс Маркета к сайту созданном на wix. Количество тововаров 250 шт Оплата поэтапно либо в концеВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Есть форма с капчей - нужно найти решение отправки формы через curl Капчу решать не надо , главное найти способ отправки Урл дам заинтересованнымВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
добрый день! сайт https://goo.gl/CyFamy Нужно сверстать блоки, согласно макету почти https://yadi.sk/i/p4h0KNbL3Koo74 Только в макете нет вот этого сайдбара [url=http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA]http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA[/url] , а его нужно оставить. Поэтому блоки разместить не парами , а по одному на ширину контента. При клике на ...Завершен6 лет назад
Добрый день, посмотрел Вашу работу по калькулятору страхования и хотел бы заказать такой же в принципе. Что нужно для того чтобы получить стоимость проекта ?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Сделать Регистрацию пользователей на WordPress вывести ее на главную в шапку. 2. Сделать для зарегистрированных пользователей закрытый раздел как в новостях + по категориям. ну вот и все . + неучтенное обговорим детально. Работы на ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, на существующий рабочий сайт нужно добавить новое меню. Подробности в переписке.Завершен6 лет назад
Здравствуйте ! Уважаемые специалисты, требуется скрипт для интернет-магазина для обновления актуальных цен и наличия на сайте. Т.е. интернет-магазин поставщика, от которого и будет происходить обновление. Первоначально необходимо будет залить товар от им поставщика. Рассматриваю все варианты Жду ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
5 тематик сайта - Новости, Видео, Адалт, ГДЗ, Музыка (разная цветовая палитра, разный контент) 1 сервер на который ведут много разных доменов В зависимости от доменного имени - своя тематика - настраивается в админке (Список - домен, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад