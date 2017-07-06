Доработка сайта на InstantCMS - написание модулей + работа с шаблоном

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Есть практически готовый сайт, необходимо доделать несколько пунктов. 

В документ добавлен 1ый этап работы, будут еще 2.

http://xn--b1amcemgbarjl.xn--90ais/ Вход login: m123 Password:m12345

Посмотрите, оцените, сколько по стоимости и по времени.

Вот старая версия сайта, мы переносим ее на новый домен и улучшаем metr.by

Спасибо

6 лет назад
Yura_bit
Юрий 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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