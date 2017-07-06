Разработать сайт электронное ОСАГО

Ширина контента, запуск флеша, кнопки, размер шрифта, скорость загрузки. Цель, чтобы сайт воспринимался Гуглом как оптимизированный для мобильных устройств, на фоне хорошей юзабилити. Без создания мобильной версии. Сайт: www.spraachen.kiev.ua.
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Требуется сайт, который будет содержать формы для заполнения необходимых данных для покупки электронного ОСАГО и осуществлять последовательно обращения к сайтам различных страховщиков, обмениваясь данными, а именно:
- заходит в личный кабинет на сайте страховщика (регистрируется на сайте страховщика);
- в личном кабинете заполняет заявление о заключении договора.
После заполнения заявления осуществляется проверка указанных в нем данных через автоматизированную информационную систему РСА на сайте страховщика. После подтверждения соответствия представленных сведений сведениям, содержащимся в АИС РСА, либо проверки электронных копий документов, страховщик отображает на расчет страховой премии, что должно автоматически отображаться на сайте.
После оплаты страховой премии электронный полис направляется на адрес электронной почты страхователя и размещается в его личном кабинете, а сайт сообщает об успешной покупке ОСАГО.
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