Доработка Virtuemart 3

$25
Веб-программированиеЗавершен1 заявка109 просмотров
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-Доработать карточку товара

-Доработать отображение картинок

Работы выполнить как на пример.

Virtuemart
6 лет назад
evilcorp
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$25
1 день
Работу выполнил быстрее оговоренных сроков, качественно! Рекомендую для сотрудничества.
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