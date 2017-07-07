Доработка Virtuemart 3

Ширина контента, запуск флеша, кнопки, размер шрифта, скорость загрузки. Цель, чтобы сайт воспринимался Гуглом как оптимизированный для мобильных устройств, на фоне хорошей юзабилити. Без создания мобильной версии. Сайт: www.spraachen.kiev.ua.
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-Доработать карточку товара
-Доработать отображение картинок
Работы выполнить как на пример.
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