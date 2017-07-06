Переделать интернет-магазин под другую тематику. PHP разработчик.

Работа для России и Белорусии.

Работа по договору с оплатой на банковский счет / карту Сбербанк. Другие варианты не рассматриваю. Спасибо за понимание.

Очень краткое ТЗ.

1. Незначительные изменения в стилях на главной странице.

2. Корректировки в каталоге товаров. (сделать подкатегории, изменить количество отображаемых товаров, изменить размер фото и тд).

3. Корректировки в подробностях товара. (изменить в размере главную фото и тд, сделать корректировку в текстовом визуальном наполнении и тд).

4. Корзира. (убрать не нужные столбики в добавленных товарах, так же в оформленных заказах убрать не нужные столбики и информацию которая для этой тематики не нужна.

5. Корректировки так же необходимы и в админский части,. (при добавлении товара много что не нужного нужно убрать, обнулить базу данных, и тд).

6. Так же нужны корректировки для Яндекс.Маркета. Сейчас у нас выгрузка в маркет адаптирована под одну тематику, нужно изменить на другую тематику.

7. Подключить оплату через Платежную систему Robokassa.

Более развернутое ТЗ по всем вышеперечисленным доработкам по скайпу или в личку. Что касается движка CMS - самописный.

Для нас важны сроки, поэтому просьба указывать в предложении сроки и стоимость.