Требуется разработчик сайта-визитки для Бара-Кальянной

Требуется программист-разработчик сайта для бара-кальянной на платформе Битрикс. Сайт необходимо поднять с нуля. Единственное, что у нас имеется на данный момент это выкупленная админка. Фото, схема проезда и меню в электронном виде есть. Одно из важнейших требований – это прописать необходимую ссылку для того, чтобы гости нашего заведения могли заказывать обратный звонок и бронировать столы онлайн. Возможно(на ваше усмотрения, необходима консультация) потребуется также сделать систему оплаты онлайн, через банковскую карту при бронировании столика. В целом, нужна верстка сайта, оформление(дизайн) и определенные доработки, также возможно по вашему совету.

По всем дополнительным вопросам пишите!