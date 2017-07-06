Музыка ВК через анонимайзер

Требуется программист-разработчик сайта для бара-кальянной на платформе Битрикс. Сайт необходимо поднять с нуля. Единственное, что у нас имеется на данный момент это выкупленная админка. Фото, схема проезда и меню в электронном виде есть. Одно из ...
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Есть анонимайзер ВК. Проблемы с воспроизведением музыки в разных разделах. Работает стабильно только со страницы пользователя. Необходимо на JS сделать какой-то "костыль", чтобы музыка запускалась из любого места: раздел аудио, поиск, стена, комментарии и т.д. JS будет подгружаться через отдельный файл.
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