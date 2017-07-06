Музыка ВК через анонимайзер

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Есть анонимайзер ВК. Проблемы с воспроизведением музыки в разных разделах. Работает стабильно только со страницы пользователя. Необходимо на JS сделать какой-то "костыль", чтобы музыка запускалась из любого места: раздел аудио, поиск, стена, комментарии и т.д. JS будет подгружаться через отдельный файл. 

6 лет назад
sam917
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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