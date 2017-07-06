Добавить политику конфиденциальности и переделать формы на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки124 просмотра
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Требуется:

На сайте русмедиагрупп.рф

1. Поменять форму обратной связи везде на сайте (шаблон1) 

2. В этой новой форме при нажатии на ссылки Политика конфиденциальности и Согласие на обработку персональных данных должны открываться эти документы (confidential и agreement) в пдф.  как в этом примере http://5th.ru/ + Если посетитель на поставит галочку - должно выходить уведомление (шаблон2) и он не мог отправить сообщение пока не поставит галочку. 

3. На странице Контакты поменять форму (шаблон3)

4. В подвале сайта добавить текст (шаблон4)

6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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