Перевести проект с USD на RUB

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Здравствуйте. Есть свой проект, который работает в валюте USD. Мне нужно полностью переделать на рубли (Rub). Чтобы пополнения были в рублях и т. д.

Проект доступен на поддомене: http://t.web-monitor.info/

6 лет назад
ramm1994
Давыд 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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