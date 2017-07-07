Перевести проект с USD на RUB

Требуется: [b]На сайте русмедиагрупп.рф[/b] 1. Поменять форму обратной связи везде на сайте (шаблон1) 2. В этой новой форме при нажатии на ссылки [u]Политика конфиденциальности[/u] и [u]Согласие на обработку персональных данных[/u] должны открываться эти документы (confidential и agreement) в пдф. как в этом ...