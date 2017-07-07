Перевести проект с USD на RUB

Необходима Оптимизация Сайта на Вордпрессе под скорость загрузки и мобильной версий. В аттаче скрин со статистикой сайта на данный момент.
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Здравствуйте. Есть свой проект, который работает в валюте USD. Мне нужно полностью переделать на рубли (Rub). Чтобы пополнения были в рублях и т. д.
Проект доступен на поддомене: http://t.web-monitor.info/
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