Всем привет! Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы [url=http://k-systemy.ru/norilsk]http://k-systemy.ru/norilsk[/url] и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для реализации сайта с личным кабинетом (дизайн и верстка с нас).
Сайт под один интересный проект в сфере красоты и здоровья. Можно наверное его так же отнести и к инфобизнесу в какой-то мере.
Проект с планируемой нагрузкой >10 000 пользователей. Сайт с личным кабинетом. Из "сложного"- интеграция личного кабинета по API с приложениями iOS и Android + система модерации (об этом с кандидатами лично).
Стек технологий- пока не определен (ждем предложений).
При добавлении сразу же ждем от вас следующую информацию:
1. Стек технологий с которым вы работаете.
2. Какой опыт работы с проектами уровня выше "сайта компании" или "интернет-магазина" (повторюсь, не назову функционал ЛК прямо сложным, но есть несколько вещей, которые нужно придумать как реализовать. Т.е. само собой тут не подойдет "спец" лепящий шаблонные сайты на разных joomla и opencart).
3. Какой опыт в работе с CRM системами?
4. Есть ли опыт реализации API?
5. Есть ли опыт в составлении грамотных ТЗ
!ВНИМАНИЕ ВАЖНО!
- С исполнителем будет заключен NDA (договор о неразглашении).
- Сотрудничество возможно лишь по договору подряда!
- К сотрудничеству приглашаются ТОЛЬКО граждане России.
- В услугах агентств, студий, "команд специалистов" не нуждаемся.
PS: просьба не начинать с вопроса "каков бюджет", а начинать диалог с ответа на заданные выше вопросы. О бюджете будем общаться с успешным кандидатом лично.
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