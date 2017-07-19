Требуется программист для реализации сайта с личным кабинетом (дизайн и верстка с нас).

Сайт под один интересный проект в сфере красоты и здоровья. Можно наверное его так же отнести и к инфобизнесу в какой-то мере.

Проект с планируемой нагрузкой >10 000 пользователей. Сайт с личным кабинетом. Из "сложного"- интеграция личного кабинета по API с приложениями iOS и Android + система модерации (об этом с кандидатами лично).

Стек технологий- пока не определен (ждем предложений).

При добавлении сразу же ждем от вас следующую информацию:

1. Стек технологий с которым вы работаете.

2. Какой опыт работы с проектами уровня выше "сайта компании" или "интернет-магазина" (повторюсь, не назову функционал ЛК прямо сложным, но есть несколько вещей, которые нужно придумать как реализовать. Т.е. само собой тут не подойдет "спец" лепящий шаблонные сайты на разных joomla и opencart).

3. Какой опыт в работе с CRM системами?

4. Есть ли опыт реализации API?

5. Есть ли опыт в составлении грамотных ТЗ

!ВНИМАНИЕ ВАЖНО!

- С исполнителем будет заключен NDA (договор о неразглашении).

- Сотрудничество возможно лишь по договору подряда!

- К сотрудничеству приглашаются ТОЛЬКО граждане России.

- В услугах агентств, студий, "команд специалистов" не нуждаемся.

PS: просьба не начинать с вопроса "каков бюджет", а начинать диалог с ответа на заданные выше вопросы. О бюджете будем общаться с успешным кандидатом лично.