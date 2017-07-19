Сайт с личным кабинетом

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок458 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист для реализации сайта с личным кабинетом (дизайн и верстка с нас). 

Сайт под один интересный проект в сфере красоты и здоровья. Можно наверное его так же отнести и к инфобизнесу в какой-то мере. 

Проект с планируемой нагрузкой >10 000 пользователей. Сайт с личным кабинетом. Из "сложного"- интеграция личного кабинета по API с приложениями iOS и Android + система модерации (об этом с кандидатами лично). 

Стек технологий- пока не определен (ждем предложений). 

При добавлении сразу же ждем от вас следующую информацию: 

1. Стек технологий с которым вы работаете. 

2. Какой опыт работы с проектами уровня выше "сайта компании" или "интернет-магазина" (повторюсь, не назову функционал ЛК прямо сложным, но есть несколько вещей, которые нужно придумать как реализовать. Т.е. само собой тут не подойдет "спец" лепящий шаблонные сайты на разных joomla и opencart). 

3. Какой опыт в работе с CRM системами? 

4. Есть ли опыт реализации API? 

5. Есть ли опыт в составлении грамотных ТЗ 

!ВНИМАНИЕ ВАЖНО!  

- С исполнителем будет заключен NDA (договор о неразглашении).  

- Сотрудничество возможно лишь по договору подряда!  

- К сотрудничеству приглашаются ТОЛЬКО граждане России. 

- В услугах агентств, студий, "команд специалистов" не нуждаемся.  

PS: просьба не начинать с вопроса "каков бюджет", а начинать диалог с ответа на заданные выше вопросы. О бюджете будем общаться с успешным кандидатом лично.

6 лет назад
StudioTMS
Дмитрий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Разработка и внедрение модуля на сайт

    Всем привет! Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы [url=http://k-systemy.ru/norilsk]http://k-systemy.ru/norilsk[/url] и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки сайта на Magento

    Программные доработки по сайту  1. В карточке сайта убрать все заголовки и оставить только Н1:  2. Реализовать ответ системы управления Last-Modified и If-Modified-Since  3. Убрать ссылки на страницы без контента 4. ...

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка парсера

    Добрый день Необходимо разработать парсер, который будет обрабатывать входящие письма от определённого адресата (от одного) и по определённым условиям (условия связаны с текстом письма) переходить по ссылке, ставить чекбокс и нажимать кнопку Accept. Предлагайте стоимость и сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Чатбот через API Вконтакте

    Необходимо написать несложного чатбот помощника через АПИ вконтакте. Так же он будет увязан с Битрикс24.  Пишите у кого есть наработки и опыт работы с чатботами через Вк – опишу более подробно задачу

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Восстановить сайт из web.archive

    Есть домен, требуется восстановить сайт из web.archive . Убрать лишний код, какие то упоминание о web.archive , внешние ссылки сделать дофоллоу. И предоставить мне готовые html страницы. По срокам не тороплю.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программинг (woocommerce)

    Есть текущий проект - интернет-магазин (woocommerce), в котором нужно реализовать некоторый функционал: - заказ в три шага (на движке заказ на одной странице выводится), также в корзине необходимо вывести "рекомендуемые товары" - в корзине нужно сделать вывод ...

    WooCommerce
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести проект с USD на RUB

    $10

    Здравствуйте. Есть свой проект, который работает в валюте USD. Мне нужно полностью переделать на рубли (Rub). Чтобы пополнения были в рублях и т. д. Проект доступен на поддомене: http://t.web-monitor.info/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать интернет-магазин под другую тематику. PHP разработчик.

    Работа для России и Белорусии. Работа по договору с оплатой на банковский счет / карту Сбербанк. Другие варианты не рассматриваю. Спасибо за понимание. Очень краткое ТЗ. 1. Незначительные изменения в стилях на главной странице. 2. Корректировки в каталоге ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад