Чатбот через API Вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Необходимо написать несложного чатбот помощника через АПИ вконтакте. Так же он будет увязан с Битрикс24. 

Пишите у кого есть наработки и опыт работы с чатботами через Вк – опишу более подробно задачу

6 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)