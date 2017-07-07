Всем привет! Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы [url=http://k-systemy.ru/norilsk]http://k-systemy.ru/norilsk[/url] и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть домен, требуется восстановить сайт из web.archive .
Убрать лишний код, какие то упоминание о web.archive , внешние ссылки сделать дофоллоу.
И предоставить мне готовые html страницы.
По срокам не тороплю.
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