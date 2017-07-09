Разработка и внедрение модуля на сайт

Всем привет!

Надо сделать модуль выбора города, то есть есть страницы http://k-systemy.ru/norilsk и чтоб человек если заходит с Норильска, то ему подгружается блок - Ваш город Норильск? Или выберите другой город и если не Норильск! Сайт на платформе мегагрупп - весь код и скрипты в открытом доступе!