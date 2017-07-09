Доработки сайта на Magento

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Программные доработки по сайту 

1. В карточке сайта убрать все заголовки и оставить только Н1: 

2. Реализовать ответ системы управления Last-Modified и If-Modified-Since 

3. Убрать ссылки на страницы без контента

4. Настроить пагинацию 

5. Свести к минимуму ошибки валидатора кода 

6. Добавить возможность добавления к товарам канонической ссылки

7. Удалить в нижнем меню "заказы и возвраты" 

8. Перенос блока контента в нижнюю часть в разделах

9. Настроить модуль доставки

10. Микроразметка.

11. Разметку карточки товара необходимо сделать в в соответствии с товарной микроразметкой

12. Подключить Яндекс кассу

13. Необходимо увеличить скорость загрузки сайта. 

14. Настроить генерацию мета и тайтлов 

Magento
6 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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