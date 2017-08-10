Разработка парсера

Веб-программированиеЗавершен9 заявок232 просмотра
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Добрый день

Необходимо разработать парсер, который будет обрабатывать входящие письма от определённого адресата (от одного) и по определённым условиям (условия связаны с текстом письма) переходить по ссылке, ставить чекбокс и нажимать кнопку Accept.

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6 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mrPuh
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
6 лет назад
$250
3 дня
Отличный исполнитель. Сделал работу, которую пытались осуществить уже пол года с разными исполнителями и никак не удавалось. Всегда на связи, корректен, коммуникабелен. Работал в команде с нашим штатным программистом - проблем не возникло, кооперация была успешной. Продолжаем работать по проекту.
Анатолий предоставил понятное ТЗ. Ежедневно на связи для решения сопутствующих вопросов. Моментальная оплата. Рад продолжить сотрудничество. Рекомендую!