kollina

Елена kollina

 
51 годУзбекистан/Ташкент
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
AAlena
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
28 статей по 1500 знаков на тему кондиционирования
Лена,прекрасный специалист.Чутко и вдумчиво подошла к сложной теме.Смогла четко выполнить данное задание, принимая все замечания по поводу работы.И быстро их корректировать.Всегда на связи. Написала быстро и хорошо,при этом было просто приятно работать.Рекомендую всем и сама собираюсь продолжить сотрудничество с Леной.Большое спасибо за интересные и оригинальные тексты.
Спасибо за удивительно легкое и плодотворное сотрудничество. Елена - великолепный заказчик, который всегда знает, что хочет получить и может доходчиво объяснить это исполнителю. Всегда грамотное и толковое ТЗ, легкость в общении, своевременная оплата. Рекомендую всем и буду рада продолжить сотрудничество с Еленой.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#988
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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