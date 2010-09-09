Лена,прекрасный специалист.Чутко и вдумчиво подошла к сложной теме.Смогла четко выполнить данное задание, принимая все замечания по поводу работы.И быстро их корректировать.Всегда на связи. Написала быстро и хорошо,при этом было просто приятно работать.Рекомендую всем и сама собираюсь продолжить сотрудничество с Леной.Большое спасибо за интересные и оригинальные тексты.