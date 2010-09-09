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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Лена,прекрасный специалист.Чутко и вдумчиво подошла к сложной теме.Смогла четко выполнить данное задание, принимая все замечания по поводу работы.И быстро их корректировать.Всегда на связи. Написала быстро и хорошо,при этом было просто приятно работать.Рекомендую всем и сама собираюсь продолжить сотрудничество с Леной.Большое спасибо за интересные и оригинальные тексты.
Ответный отзыв
Спасибо за удивительно легкое и плодотворное сотрудничество. Елена - великолепный заказчик, который всегда знает, что хочет получить и может доходчиво объяснить это исполнителю. Всегда грамотное и толковое ТЗ, легкость в общении, своевременная оплата. Рекомендую всем и буду рада продолжить сотрудничество с Еленой.
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#988
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4213