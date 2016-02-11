konstantinova_o

Создание Landing Page на 3-х языках для продажи электронных книг (виртуальных книг). Территория продаж Украина, Россия, мир Присылайте свое портфолио! Обязательно стоимость и сроки!
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
8 лет назад
Создание Landing Page на 3-х языках для продажи электронных книг (виртуальных книг). Территория продаж Украина, Россия, мир Присылайте свое портфолио! Обязательно стоимость и сроки!
Необходимо разработать: 1. Фирменный стиль холдинга с разными бизнесами 2. Дизайн корпоративного сайта холдинга 3. Дизайн логотипа 4. Моушин 3д графика логотипа Пожелания по оплате, свое портфолио, ссылки на сайты, с указанием сроков присылайтена почту
Необходимо создать около 45 сайтов (сайт-визитка, landing page, корпоративный сайт) на различную тематику. Детализация и дополнительная информация в личных сообщениях!