konstantinova_o

Необходимо разработать: 1. Фирменный стиль холдинга с разными бизнесами 2. Дизайн корпоративного сайта холдинга 3. Дизайн логотипа 4. Моушин 3д графика логотипа Пожелания по оплате, свое портфолио, ссылки на сайты, с указанием сроков присылайтена почту