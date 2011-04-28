Контакты:
Специализация в работе:
- Графический дизайн
- Дизайн упаковки
- Полиграфия
- Дизайн сайтов
- Разработка логотипов и фирменного стиля
- Наружная реклама
- Web- дизайн
- Фото-обработка, ретушь
- Визитки, карты
и многое другое
Высшее и специальное образование:
- Детская архитектурная школа при Казанской академии искусств
- Казанское театральное училище (Художник по костюмам)
- Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна (Факультет рекламы и журналистики)
Курсы и специальные классы:
- Профессиональные продажи от А до Я
- Английский язык для продолжающих
Ключевые навыки:
- Коммуникабельность, умение продуктивно общаться с клиентами/заказчиками
- Творческий подход в решении поставленных задач
- Знание основ технологии и психологии рекламы
- Опыт работы с рекламной полиграфией
- Высокая обучаемость и желание развиваться профессионально
- Грамотная речь, аккуратный и приятный внешний вид
- Разговорный английский язык (практиковал в США в течении 4х месяцев)
Портфолио
- Оформление YouTube канала491 просмотр
- Буклеты для мехового ателье317 просмотров