Web-дизайн, дизайн продукции, графический дизайн, полиграфия

Контакты:

- [email protected]

- [email protected]

- vkontakte.ru/kasteronline

Специализация в работе:

- Графический дизайн

- Дизайн упаковки

- Полиграфия

- Дизайн сайтов

- Разработка логотипов и фирменного стиля

- Наружная реклама

- Web- дизайн

- Фото-обработка, ретушь

- Визитки, карты

и многое другое

Высшее и специальное образование:

- Детская архитектурная школа при Казанской академии искусств

- Казанское театральное училище (Художник по костюмам)

- Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна (Факультет рекламы и журналистики)

Курсы и специальные классы:

- Профессиональные продажи от А до Я

- Английский язык для продолжающих

Ключевые навыки:

- Коммуникабельность, умение продуктивно общаться с клиентами/заказчиками

- Творческий подход в решении поставленных задач

- Знание основ технологии и психологии рекламы

- Опыт работы с рекламной полиграфией

- Высокая обучаемость и желание развиваться профессионально

- Грамотная речь, аккуратный и приятный внешний вид

- Разговорный английский язык (практиковал в США в течении 4х месяцев)