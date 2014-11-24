Добро пожаловать, уважаемые заказчики.
Предлагаю свои услуги в виде работы со статьями, сайтами, информацией, редактированием и обработкой изображений/текстов/видео и пр.
Отличаюсь грамотностью, усидчивостью, внимательностью, наличием свободного времени и желанием проводить его с пользой.
Надеюсь на успешное сотрудничество с Вами.
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$0.5/час
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Редактирование и Корректура
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$0.5/час
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Стихи, Песни и Проза
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$0.5/час
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