Добро пожаловать, уважаемые заказчики.

Предлагаю свои услуги в виде работы со статьями, сайтами, информацией, редактированием и обработкой изображений/текстов/видео и пр.

Отличаюсь грамотностью, усидчивостью, внимательностью, наличием свободного времени и желанием проводить его с пользой.

Надеюсь на успешное сотрудничество с Вами.