kopernick

Станиславская kopernick

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Добро пожаловать, уважаемые заказчики.

Предлагаю свои услуги в виде работы со статьями, сайтами, информацией, редактированием и обработкой изображений/текстов/видео и пр.

Отличаюсь грамотностью, усидчивостью, внимательностью, наличием свободного времени и желанием проводить его с пользой.

Надеюсь на успешное сотрудничество с Вами.

Копирайтинг
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$0.5/час
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$0.5/час
нет рейтинга