Тексты любой сложности, обучение, контроль. Обращайтесь! Вместе все решим

Привет!

Меня зовут Елена! Клинический психолог по образованию, репетитор по призванию, пишу тексты, сценарии, переводы, стихи по всеобщему желанию

Люблю людей и общение. Вы же помните я клинический психолог, поэтому всегда нахожу общий язык со всеми. Люблю проблемы, а еще больше их решать. Обучение по конфликтологии не зря же я проходила

Есть странички на проза.ру и стихи.ру.