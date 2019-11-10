Тексты любой сложности, обучение, контроль. Обращайтесь! Вместе все решим
Привет!
Меня зовут Елена! Клинический психолог по образованию, репетитор по призванию, пишу тексты, сценарии, переводы, стихи по всеобщему желанию
Люблю людей и общение. Вы же помните я клинический психолог, поэтому всегда нахожу общий язык со всеми. Люблю проблемы, а еще больше их решать. Обучение по конфликтологии не зря же я проходила
Есть странички на проза.ру и стихи.ру.
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Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$70/час
от $70от 5 дней
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Продающие тексты
нет отзывов
$100/час
от $120от 17 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$30/час
от $30от 10 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$20/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$50/час
от $60от 10 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга