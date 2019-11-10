kopich-lena1709

Елена kopich-lena1709

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тексты любой сложности, обучение, контроль. Обращайтесь! Вместе все решим

Привет!

Меня зовут Елена! Клинический психолог по образованию, репетитор по призванию, пишу тексты, сценарии, переводы, стихи по всеобщему желанию

Люблю людей и общение. Вы же помните я клинический психолог, поэтому всегда нахожу общий язык со всеми. Люблю проблемы, а еще больше их решать. Обучение по конфликтологии не зря же я проходила

Есть странички на проза.ру и стихи.ру.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$70/час
от $70от 5 дней
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$100/час
от $120от 17 дней
нет рейтинга
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$30/час
от $30от 10 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$20/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$50/час
от $60от 10 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги