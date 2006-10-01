korkin

Гость korkin

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Ищем фотографов и тех, кто увлекается фотомедиа

    $2500

    Ищем фотографов или тех кто увлекается фотомедиа для участия в интересном проекте. Можно проявить себя, и не плохо заработать. По всем вопросам обращайтесь на почту будем общаться и рассматривать кандидатуры [email protected] спасибо.

    Фотосъемка68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен умелец вспомнить пароль

    $100

    Господа, есть каталог с zip архивами, пароль забыли (год лежали ) пароль большой , нужен умелец, помоч вспомнить. По вознаграждению определимся. Просьба умельцев с подборщиком пароля типа перебора не беспокоить, пробовали, 2 дня крутила прога, дошла до ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта на sqlserver 2000 !!!

    Нужно: сделать сайт + дизайн сайта. Сайт работает с базой MS SQL SERVER 2000. Внимание ! Работа с сайта пользователя с базой предполагает наличие небольшой логики. Необходимо сделать регистрацию пользователя,- исходя из регистрационных данных пользователь может редактировать ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад