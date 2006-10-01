Ищем фотографов или тех кто увлекается фотомедиа для участия в интересном проекте. Можно проявить себя, и не плохо заработать. По всем вопросам обращайтесь на почту будем общаться и рассматривать кандидатуры [email protected] спасибо.
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- $2500Фотосъемка68 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Господа, есть каталог с zip архивами, пароль забыли (год лежали ) пароль большой , нужен умелец, помоч вспомнить. По вознаграждению определимся. Просьба умельцев с подборщиком пароля типа перебора не беспокоить, пробовали, 2 дня крутила прога, дошла до ...Прочее8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно: сделать сайт + дизайн сайта. Сайт работает с базой MS SQL SERVER 2000. Внимание ! Работа с сайта пользователя с базой предполагает наличие небольшой логики. Необходимо сделать регистрацию пользователя,- исходя из регистрационных данных пользователь может редактировать ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад