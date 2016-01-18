Ищу опытного asp.net разработчика для сотрудничества Umbraco CMS Требования: - Планировать ход работы без задержек по времени - Исполнительность - Опыт создания веб-проектов - Умение разбираться в чужом коде Оплата WebMoney. С какими cms вы знакомы? Умения / ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка сайта на базе .net Подробнее описание функционала при общении в skype. Опыт работы с CMS Umbraco будет плюсом. Технологии, CMS? Работы, стоимость? Контактный Skype?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать СЕО контент для сайта (landing-page) и в дальнейшем новостные/информационные статьи примеры работ? стоимость? контактный skype?Копирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется создать (клонировать) сайт / landing + наполнить контентом примеры работ? стоимость? контактный skype?Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать клон сайта по недвижимости, front-end и back-end. Подробности при общении с исполнителем. Умения / навыки? Примеры работ? Контактный skype?Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу опытного asp.net разработчика для сотрудничества Требования: - Планировать ход работы без задержек по времени - Исполнительность - Опыт создания веб-проектов - Умение разбираться в чужом коде Оплата WebMoney Знание Umbraco CMS будет большим плюсом. С какими cms вы знакомы? Умения / навыки? Примеры работ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад