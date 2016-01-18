Ищу опытного asp.net разработчика для сотрудничества Требования: - Планировать ход работы без задержек по времени - Исполнительность - Опыт создания веб-проектов - Умение разбираться в чужом коде Оплата WebMoney Знание Umbraco CMS будет большим плюсом. С какими cms вы знакомы? Умения / навыки? Примеры работ ...