korzun55

Андрей Смирнов korzun55

 
39 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Клонировать сайт | .Net разработчик | Umbraco

    Ищу опытного asp.net разработчика для сотрудничества Umbraco CMS Требования:      - Планировать ход работы без задержек по времени      - Исполнительность      - Опыт создания веб-проектов      - Умение разбираться в чужом коде      Оплата WebMoney.   С какими cms вы знакомы?      Умения / ...

    ASP.NET
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание клона сайта

    Нужно создать клон сайта по недвижимости, front-end и back-end.  Подробности при общении с исполнителем.  Умения / навыки?  Примеры работ?  Контактный skype?

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта .NET Umbraco cms

    Ищу опытного asp.net разработчика для сотрудничества  Требования:   - Планировать ход работы без задержек по времени   - Исполнительность   - Опыт создания веб-проектов   - Умение разбираться в чужом коде   Оплата WebMoney   Знание Umbraco CMS будет большим плюсом.   С какими cms вы знакомы?   Умения / навыки?   Примеры работ ...

    ASP.NET
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад