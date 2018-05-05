korzundesign

Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Уверенное знание ПК и продуктов MS Office, Internet
Умение работать с поисковыми системами (Google, Yandex)
Верстаю, знаю HTML, CSS, JS, JavaScript
С удовольствием разработаю дизайн презентации, логотипов, банеров и сайтов.
На выходе Вы получите: готовую продукт в формате pdf :
- разработка концепции оформления сайтов и презентации в соответствии с фирменным стилем компании;
- подбор соответствующих изображений для презентации (если необходимо);
- составление/редактирование текста (если необходимо);
- составление презентации;
- разработка инфографики (если необходимо).
Для начало необходимо:
- логотип компании или организации в векторном формате ( .ai, .eps,.cdr);
- ссылка на сайт компании, примеры использования фирменного стиля: буклеты, визитки, каталоги, презентации и др. (если есть);
- текст презентации с разбивкой на слайды (если есть);
- пожелания для размера слайда (формат .ppt, А4 или другой);
- пожелания по дизайну, цвету, стилю;
- примеры презентаций, которые Вам нравятся и на которые следует ориентироваться в дизайне.
Обращайтесь!
Владение языками
Украинский — родной,
Английский - свободное владение,
Русский — свободное владение,
Испанский - умеренный.
Портфолио
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