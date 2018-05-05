korzundesign

Веб-дизайн / 2D-художник / UX-UI Design

﻿ Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенное знание ПК и продуктов MS Office, Internet

Умение работать с поисковыми системами (Google, Yandex)

Верстаю, знаю HTML, CSS, JS, JavaScript

С удовольствием разработаю дизайн презентации, логотипов, банеров и сайтов.

На выходе Вы получите: готовую продукт в формате pdf :

- разработка концепции оформления сайтов и презентации в соответствии с фирменным стилем компании;

- подбор соответствующих изображений для презентации (если необходимо);

- составление/редактирование текста (если необходимо);

- составление презентации;

- разработка инфографики (если необходимо).

Для начало необходимо:

- логотип компании или организации в векторном формате ( .ai, .eps,.cdr);

- ссылка на сайт компании, примеры использования фирменного стиля: буклеты, визитки, каталоги, презентации и др. (если есть);

- текст презентации с разбивкой на слайды (если есть);

- пожелания для размера слайда (формат .ppt, А4 или другой);

- пожелания по дизайну, цвету, стилю;

- примеры презентаций, которые Вам нравятся и на которые следует ориентироваться в дизайне.

Обращайтесь!

Владение языками

Украинский — родной,

Английский - свободное владение,

Русский — свободное владение,

Испанский - умеренный.

Портфолио