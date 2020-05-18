Тема диплома: Вычислительные эксперименты по формированию эффективного портфеля ценных рисковых бумаг
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Закрыт
4 года назад
Тема диплома: Вычислительные эксперименты по формированию эффективного портфеля ценных рисковых бумаг
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