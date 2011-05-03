kossvanvaktor

Добрый день. Требуется рерайтинг статей. Тематика: финансы, инвестиции и онлайн-заработок. Количество: 12-14 Объём: : 55-70 тысяч знаков. Предложения о работе, а также стоимость работы, на ваш ...
Копирайтинг9 заявок
Закрыт
13 лет назад
Добрый день. Требуется рерайтинг статей. Тематика: финансы, инвестиции и онлайн-заработок. Количество: 12-14 Объём: : 55-70 тысяч знаков. Предложения о работе, а также стоимость работы, на ваш ...
3 вида пользователей - клиент, автор, администратор что нужно- страница с готовими работами, которие можно купить, страница заказа новой работи поиск. автор: видит новие закази, ...
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Есть определенные замечания к контенту сайта,надо бы устранить