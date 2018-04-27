Бесплатно провожу аудит сайта и создаю тестовую рекламную кампанию в РСЯ

Доброго временисуток!

Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс Директ. Наверняка я буду очень полезен Вам, потому что могу грамотно и качественно провести аудит Вашего предложения, сайта и рекламной кампании в РСЯ (если такая уже есть), а также создать и запустить тестовую рекламную кампанию абсолютно БЕСПЛАТНО. Для того чтобы настройка рекламы была целесообразной и выгодной дам рекомендации по улучшению этих инструментов.

Пишите, звоните,спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.