kotvaska

Гость kotvaska

 
36 летРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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Отзывы заказчиков
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
0 баллов
17 лет назад
Доработка скрипта
Работа в срок не выполнена! Вернее взял задание и пропал! На контакт не выходил, хотя тут показывало что пользователь присутствовал! Прошу задуматся прежде чем давать задиния такому человеку!
cezarj
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$20
10 баллов
17 лет назад
Прогарммирование Flash меню
Отлично выполнена работа. В срок и без лишних вопросов. Приятно сотрудничать с такими людьми.
ukvendor2006
Гость 
NaN летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-2)
$5
10 баллов
17 лет назад
Требуется URL redirect with parameters FLA SWF
super!
Dozor
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
18 лет назад
Из site.ru делать http://site.ru
Результатом выполненной работы остался доволен. Все было сделано быстро и качественно. Получил то, что и требовалось. Рекомендую!
nit-iv
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$10
10 баллов
18 лет назад
Маленькое изменение php скрипта
Все классно - справился - очень быстро разобрался!- советую