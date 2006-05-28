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Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
17 лет назад
Работа в срок не выполнена! Вернее взял задание и пропал! На контакт не выходил, хотя тут показывало что пользователь присутствовал! Прошу задуматся прежде чем давать задиния такому человеку!
$20
10 баллов
17 лет назад
Отлично выполнена работа. В срок и без лишних вопросов. Приятно сотрудничать с такими людьми.
$5
10 баллов
17 лет назад
$5
10 баллов
18 лет назад
Результатом выполненной работы остался доволен. Все было сделано быстро и качественно. Получил то, что и требовалось. Рекомендую!
$10
10 баллов
18 лет назад
Все классно - справился - очень быстро разобрался!- советую