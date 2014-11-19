Афанасьева Кристина Александровна

Женщина, 27 лет, родилась 21 августа 1987

Проживает: Старый Оскол

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к командировкам

Менеджер по персоналу

Управление персоналом, тренинги

• Управление персоналом

• Развитие персонала

• Учет кадров

Занятость: полная занятость

График работы: полный день, удаленная работа, вахтовый метод

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —4 года 10 месяцев

Октябрь 2013 — наст.вр.

Белгородский центр развития и стажировок

Старый Оскол

Ведущий менеджер по персоналу

Подбор персонала от рабочих до топ позиций

Кадровое делопроизводство Продажа услуг

Апрель 2012 — Октябрь 2013

1 год 7 месяцев

ЗАО "Курский Агрохолдинг"

Старый Оскол

Начальник отдела кадров

Массовый подбор персонала для запуска производства 2000 человек. Подбор топ-персонала. Разработка

проекта орг. структуры предприятия.разработка штатного расписания.

Бюджетирование.

Организация обучения персонала.

Разработка регламентирующих документов.

КДП.

Оформление на работу иностранных граждан в порядке требующем визы и нет.

Разработка программ мотивации (материальных и нет). Руководство отделом 7 человек

Сентябрь 2010 — Ноябрь 2010

3 месяца

ОАО "Осколнефтеснаб"

инспектор отдела кадров

• прием документов

• обработка документов

• занесение необходимой документации

в программу

• оформление документации при

приеме, увольнении, переводах, больничных, отпусках (500 человек)

• подбор персонала

• взаимодействие с ОМС, Военкоматом, ПФР, с банком (по получению зарплатных карт)

Февраль 2010 — Сентябрь 2010

8 месяцев

ЗАО "Комбинат хлебопродуктов старооскольский"

менеджер по персоналу

Проведение собеседований

Отбор кандидатов

Ведение кадрового делопроизводства

Осуществление запуска программы 1с 8.1 ЗУП, переход с 7.7. "ЗиК"

Август 2009 — Февраль 2010

7 месяцев

Старооскольский филиал Белгородского государственного университета

Ассистент и лаборант кафедры менеджмента

• проведение лекций и семинарских занятий, принятие зачетов и экзаменов по дисциплинам «Управление качеством», «Бренд-менеджмент»,

«Продвижение и система сбыта рекламной продукции и услуг на рынок».

• написание учебно-методического

комплекса преподаваемых дисциплин.

• курирование учебной группы

(1 курс)

• ведение табеля учета рабочего

времени профессорско-преподавательского состава

• заполнение ежемесячного отчета

о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава.

• ведение документации кафедры

(журнал курсовых работ и др.)

Март 2009 — Июнь 2009

4 месяца

ООО «Розничная сеть Провиант-1»

Инспектор по кадрам

• прием документов

• обработка документов

• занесение необходимой документации

в программу

• оформление документации при

приеме, увольнении, переводах, больничных, отпусках (500 человек)

• подбор персонала

Осуществление перевода (увольнение и прием) персонала в другую организацию в

3-х дневный срок (200 чел.)

Июль 2008 — Апрель 2009

10 месяцев

ООО "ПРОВИАНТ Аудит"

менеджер по качеству

Описание бизнесс-ппроцессов компании;

Создание и внедрение регламентирующих документов;

Оптимизация бизнес-процессов;

Проведение функционально-стоимостного анализа и др.

Высшее образование

2009

Белгородский государственный университет, Белгород

Экономики и управления, Менеджмент организации

Повышение квалификации, курсы

2014

Трудовая Инспекция, ПФР, ФСС: последние изменения, сложные вопросы, практические рекомендации

Белгородский центр повышения квалификации

2013

Кластерное развитие: состояние, проблемы, перспективы

Белгородский научно-исследовательский университет

2012

Система безопасности пищевого производства по международному стандарту FSSC

ISA SERT Россия, Специалист по пищевой безопасности предприятия

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Дополнительная информация

Рекомендации

ООО "Научно-производственная фирма ВИК"

Наталья Николаевна (Заместитель генерального директора по персоналу). 8-912-310-29-00

Обо мне

•

• Пользователь ПК, MS

Office, Open Office org.,1С «Зарплата и управление персоналом 8.1»,

BusinessStudio