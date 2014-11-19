Афанасьева Кристина Александровна
Женщина, 27 лет, родилась 21 августа 1987
Проживает: Старый Оскол
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к командировкам
Менеджер по персоналу
Управление персоналом, тренинги
• Управление персоналом
• Развитие персонала
• Учет кадров
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, удаленная работа, вахтовый метод
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —4 года 10 месяцев
Октябрь 2013 — наст.вр.
Белгородский центр развития и стажировок
Старый Оскол
Ведущий менеджер по персоналу
Подбор персонала от рабочих до топ позиций
Кадровое делопроизводство Продажа услуг
Апрель 2012 — Октябрь 2013
1 год 7 месяцев
ЗАО "Курский Агрохолдинг"
Старый Оскол
Начальник отдела кадров
Массовый подбор персонала для запуска производства 2000 человек. Подбор топ-персонала. Разработка
проекта орг. структуры предприятия.разработка штатного расписания.
Бюджетирование.
Организация обучения персонала.
Разработка регламентирующих документов.
КДП.
Оформление на работу иностранных граждан в порядке требующем визы и нет.
Разработка программ мотивации (материальных и нет). Руководство отделом 7 человек
Сентябрь 2010 — Ноябрь 2010
3 месяца
ОАО "Осколнефтеснаб"
инспектор отдела кадров
• прием документов
• обработка документов
• занесение необходимой документации
в программу
• оформление документации при
приеме, увольнении, переводах, больничных, отпусках (500 человек)
• подбор персонала
• взаимодействие с ОМС, Военкоматом, ПФР, с банком (по получению зарплатных карт)
Февраль 2010 — Сентябрь 2010
8 месяцев
ЗАО "Комбинат хлебопродуктов старооскольский"
менеджер по персоналу
Проведение собеседований
Отбор кандидатов
Ведение кадрового делопроизводства
Осуществление запуска программы 1с 8.1 ЗУП, переход с 7.7. "ЗиК"
Август 2009 — Февраль 2010
7 месяцев
Старооскольский филиал Белгородского государственного университета
Ассистент и лаборант кафедры менеджмента
• проведение лекций и семинарских занятий, принятие зачетов и экзаменов по дисциплинам «Управление качеством», «Бренд-менеджмент»,
«Продвижение и система сбыта рекламной продукции и услуг на рынок».
• написание учебно-методического
комплекса преподаваемых дисциплин.
• курирование учебной группы
(1 курс)
• ведение табеля учета рабочего
времени профессорско-преподавательского состава
• заполнение ежемесячного отчета
о выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава.
• ведение документации кафедры
(журнал курсовых работ и др.)
Март 2009 — Июнь 2009
4 месяца
ООО «Розничная сеть Провиант-1»
Инспектор по кадрам
• прием документов
• обработка документов
• занесение необходимой документации
в программу
• оформление документации при
приеме, увольнении, переводах, больничных, отпусках (500 человек)
• подбор персонала
Осуществление перевода (увольнение и прием) персонала в другую организацию в
3-х дневный срок (200 чел.)
Июль 2008 — Апрель 2009
10 месяцев
ООО "ПРОВИАНТ Аудит"
менеджер по качеству
Описание бизнесс-ппроцессов компании;
Создание и внедрение регламентирующих документов;
Оптимизация бизнес-процессов;
Проведение функционально-стоимостного анализа и др.
Высшее образование
2009
Белгородский государственный университет, Белгород
Экономики и управления, Менеджмент организации
Повышение квалификации, курсы
2014
Трудовая Инспекция, ПФР, ФСС: последние изменения, сложные вопросы, практические рекомендации
Белгородский центр повышения квалификации
2013
Кластерное развитие: состояние, проблемы, перспективы
Белгородский научно-исследовательский университет
2012
Система безопасности пищевого производства по международному стандарту FSSC
ISA SERT Россия, Специалист по пищевой безопасности предприятия
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Дополнительная информация
Рекомендации
ООО "Научно-производственная фирма ВИК"
Наталья Николаевна (Заместитель генерального директора по персоналу). 8-912-310-29-00
Обо мне
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• Пользователь ПК, MS
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