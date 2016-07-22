Нужно разработать сайт подобный medbooking.com– каталог врачей с интеграцией API партнерской программы medbooking.com (http://a.medbooking.com/apidoc/). Бюджет: 150-180 $ Вся информация во врачам предоставляется по API. Сайт должен быть на wordpress или другой подходящей под ...
- $150Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужно разработать сайт подобный medbooking.com– каталог врачей с интеграцией API партнерской программы medbooking.com (http://a.medbooking.com/apidoc/). Вся информация во врачам предоставляется по API. Сайт должен быть на wordpress или другой подходящей под требования к сайту админке. Нужно сверстать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $160
Нужно разработать сайт– каталог врачей с интеграцией API партнерской программы medbooking.com (http://a.medbooking.com/apidoc/) и docdoc.ru (вложение). Сайт должен быть на wordpress или другой подходящей под требования к сайту админке. Нужно сверстать дизайн. Должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Нужно разработать современный дизайн в светлых тонах для портала priemdoc.ru по аналогии с сайтом http://medbooking.com/ Внешний вид должен отличаться от сайта http://medbooking.com/ Портал будет специализироваться только на приемах врачей, соответственно все элементы не относящиеся к приему врачей нужно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад