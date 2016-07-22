Нужно разработать современный дизайн в светлых тонах для портала priemdoc.ru по аналогии с сайтом http://medbooking.com/ Внешний вид должен отличаться от сайта http://medbooking.com/ Портал будет специализироваться только на приемах врачей, соответственно все элементы не относящиеся к приему врачей нужно ...