krovatka

Александр krovatka

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка мед сайта с интеграцией API (дизайн есть)

    $150

    Нужно разработать сайт подобный medbooking.com– каталог врачей с интеграцией API партнерской программы medbooking.com (http://a.medbooking.com/apidoc/). Бюджет: 150-180 $  Вся информация во врачам предоставляется по API. Сайт должен быть на wordpress или другой подходящей под ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка мед. сайта c интеграцией API

    $150

    Нужно разработать сайт подобный medbooking.com– каталог врачей с интеграцией API партнерской программы medbooking.com (http://a.medbooking.com/apidoc/). Вся информация во врачам предоставляется по API. Сайт должен быть на wordpress или другой подходящей под требования к сайту админке. Нужно сверстать ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка мед портала

    $160

    Нужно разработать сайт– каталог врачей с интеграцией API партнерской программы medbooking.com (http://a.medbooking.com/apidoc/) и docdoc.ru (вложение). Сайт должен быть на wordpress или другой подходящей под требования к сайту админке. Нужно сверстать дизайн. Должна ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна для мед портала

    $70

    Нужно разработать современный дизайн в светлых тонах для портала priemdoc.ru по аналогии с сайтом http://medbooking.com/ Внешний вид должен отличаться от сайта http://medbooking.com/ Портал будет специализироваться только на приемах врачей, соответственно все элементы не относящиеся к приему врачей нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна для мед портала
Все отлично! Рекомендую)
Затянул немного сроки конечно) Но надо отдать должное, рисует хорошо, не задает лишних вопросов. Есть чувство вкуса и понятие о современном дизайне. Я доволен - рекомендую!
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