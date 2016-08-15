Хоть сумма за работу не была самой низкой на этапе выбора исполнителя, я выбрал Павла, т.к. он одним из первых откликнулся на заявку, задавал правильные и профессиональные вопросы. В работе были технические сложности, с которыми Павел великолепно справлялся, сложности с базами данных, с кодом прошлых программистов и пр., Павел выполнил работу до конца. Я ни капли не пожалел, что обратился к нему. Будем сотрудничать и по другим проектам! Рекомендую.