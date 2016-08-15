krupni

Павел krupni

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Различные услуги веб программиста

Предлагаю следующие услуги:

  • вёрстка CSS+HTML+JS;
  • вёрстка и натяжка шаблона на CMS Modx, CMS OpenCart;
  • доработка и написание скриптов для Opencart ( писал скрипты автозаполнения и парсеры товаров);
  • написание и доработка скриптов PHP+MySQL;
  • доработка ошибок вёрстки на вашем сайте;
  • написание SQL запросов различной сложности;
  • различные работы и доработки на вашем сайте;
  • перенос сайта на другой хостинг;
  • Разработка и доработка приложений на Yii фреймворке.
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Отзывы заказчиков

tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Установить RBAC на YII2advanced
HTMLPHPYii
Рекомендую) все прошло хорошо.
Отличный заказчик. Четкое тз и оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сайт на ModX с каталогом
MODX
Всё отлично! Павел настоящий профессионал в своём деле. Сотрудничеством остались довольны и надеемся на дальнейшее.
Подробное ТЗ, оплата в срок, оперативная обратная связь. Сотрудничеством доволен, спасибо.
Ответный отзыв
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Перенос сайта
Хоть сумма за работу не была самой низкой на этапе выбора исполнителя, я выбрал Павла, т.к. он одним из первых откликнулся на заявку, задавал правильные и профессиональные вопросы. В работе были технические сложности, с которыми Павел великолепно справлялся, сложности с базами данных, с кодом прошлых программистов и пр., Павел выполнил работу до конца. Я ни капли не пожалел, что обратился к нему. Будем сотрудничать и по другим проектам! Рекомендую.
Сотрудничеством полностью доволен! Отличный заказчик, всегда на связи, оплата была произведена без задержек, сразу после завершения работ. Всем рекомендую.
Ответный отзыв