Различные услуги веб программиста
Предлагаю следующие услуги:
- вёрстка CSS+HTML+JS;
- вёрстка и натяжка шаблона на CMS Modx, CMS OpenCart;
- доработка и написание скриптов для Opencart ( писал скрипты автозаполнения и парсеры товаров);
- написание и доработка скриптов PHP+MySQL;
- доработка ошибок вёрстки на вашем сайте;
- написание SQL запросов различной сложности;
- различные работы и доработки на вашем сайте;
- перенос сайта на другой хостинг;
- Разработка и доработка приложений на Yii фреймворке.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
HTMLPHPYii
Рекомендую) все прошло хорошо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое тз и оплата в срок. Рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
MODX
Всё отлично! Павел настоящий профессионал в своём деле. Сотрудничеством остались довольны и надеемся на дальнейшее.
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, оплата в срок, оперативная обратная связь. Сотрудничеством доволен, спасибо.
$15
10 баллов
9 лет назад
Хоть сумма за работу не была самой низкой на этапе выбора исполнителя, я выбрал Павла, т.к. он одним из первых откликнулся на заявку, задавал правильные и профессиональные вопросы. В работе были технические сложности, с которыми Павел великолепно справлялся, сложности с базами данных, с кодом прошлых программистов и пр., Павел выполнил работу до конца. Я ни капли не пожалел, что обратился к нему. Будем сотрудничать и по другим проектам! Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством полностью доволен! Отличный заказчик, всегда на связи, оплата была произведена без задержек, сразу после завершения работ. Всем рекомендую.