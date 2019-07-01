Логотип, фирменный стиль, POS-материалы, листовки, свадебная полиграфия, рекламная стела, пилон, пилларс, световая вывеска, подсветка фасада.

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Меня зовут Ксения, я работаю дизайнером более 10-и лет.

У меня высшее художественное образование по специальности «Дизайн коммуникативный».

Опыт работы с 2006 г. – дизайнер различных рекламных агентств, а так же опыт работы в wedding-индустрии в качестве декоратора и дизайнера свадебной полиграфии.

Люблю свою работу и подхожу к ней ответственно.

Работаю с векторной и растровой графикой (CorelDraw, Photoshop).

С радостью разработаю для вас (идея, дизайн и подготовка к печати!):

- Логотип(3-4 дня).

- Фирменный стиль: визитки, бланки, конверты, папки.

- Сувенирная продукция.

- Любая полиграфия: буклет, брошюра, флаер, листовка, визитка, этикетка, упаковка, календарь, диплом, каталог продукции. А так же разработка свадебной полиграфии - герб семьи, разнообразные пригласительные, программки, баннеры, рассадочные карточки и многое другое.

- Наружная реклама: рекламные стелы и пилоны, указатели, мобайлы, лайтбоксы, штендеры, световые / не световые вывески, пилларсы, таблички, декоративная подсветка фасада.

- Интерьерная реклама: информационные стенды, кабинетные таблички.

- Брендирование транспорта.

Схема работы:

- Изучение технического задания на проект (бриф);

- Обсуждение деталей;

- Разработка 3-4 вариантов дизайна;

- Доработка / корректировки одного выбранного варианта;

- Утверждение макета;

- Оплата проекта;

- Передача исходных материалов.

Связаться со мной вы можете:

- соцсети: vk.com/ksenya_titova

- по почте [email protected]

- по Skype ksenya_titova

Способы оплаты:

Яндекс.Деньги

С уважением, Ксения Титова.