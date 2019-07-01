ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Меня зовут Ксения, я работаю дизайнером более 10-и лет.
У меня высшее художественное образование по специальности «Дизайн коммуникативный».
Опыт работы с 2006 г. – дизайнер различных рекламных агентств, а так же опыт работы в wedding-индустрии в качестве декоратора и дизайнера свадебной полиграфии.
Люблю свою работу и подхожу к ней ответственно.
Работаю с векторной и растровой графикой (CorelDraw, Photoshop).
С радостью разработаю для вас (идея, дизайн и подготовка к печати!):
- Логотип(3-4 дня).
- Фирменный стиль: визитки, бланки, конверты, папки.
- Сувенирная продукция.
- Любая полиграфия: буклет, брошюра, флаер, листовка, визитка, этикетка, упаковка, календарь, диплом, каталог продукции. А так же разработка свадебной полиграфии - герб семьи, разнообразные пригласительные, программки, баннеры, рассадочные карточки и многое другое.
- Наружная реклама: рекламные стелы и пилоны, указатели, мобайлы, лайтбоксы, штендеры, световые / не световые вывески, пилларсы, таблички, декоративная подсветка фасада.
- Интерьерная реклама: информационные стенды, кабинетные таблички.
- Брендирование транспорта.
Схема работы:
- Изучение технического задания на проект (бриф);
- Обсуждение деталей;
- Разработка 3-4 вариантов дизайна;
- Доработка / корректировки одного выбранного варианта;
- Утверждение макета;
- Оплата проекта;
- Передача исходных материалов.
Связаться со мной вы можете:
- соцсети: vk.com/ksenya_titova
- по почте [email protected]
- по Skype ksenya_titova
Способы оплаты:
Яндекс.Деньги
С уважением, Ксения Титова.
Портфолио
- Листовка335 просмотров
- Логотип рекламного агентства311 просмотров
- Рекламная стелла-указатель1406 просмотров
- Рекламная стелла-указатель3681 просмотр
- Рекламная стелла853 просмотра