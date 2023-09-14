ksu_design

Ксения ksu_design

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UI/UX Дизайнер

Привет! Меня зовут Ксения, я ui/ux дизайнер. Создаю красивые, понятные пользователю интерфейсы. Для каждого проекта я исследую конкурентов и целевую аудиторию, создаю карту сайта, провожу опросы пользователей. Все это помогает мне спроектировать современный интерфейс, который будет не только привлекательным для новых клиентов, но и поможет удержать старых.

У меня есть опыт в создании дизайна лендингов, дашбордов, многостраничных сайтов, а также мобильных приложений.

Буду рада работать с вами!

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $100от 7 дней
#548
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#2638