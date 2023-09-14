UI/UX Дизайнер
Привет! Меня зовут Ксения, я ui/ux дизайнер. Создаю красивые, понятные пользователю интерфейсы. Для каждого проекта я исследую конкурентов и целевую аудиторию, создаю карту сайта, провожу опросы пользователей. Все это помогает мне спроектировать современный интерфейс, который будет не только привлекательным для новых клиентов, но и поможет удержать старых.
У меня есть опыт в создании дизайна лендингов, дашбордов, многостраничных сайтов, а также мобильных приложений.
Буду рада работать с вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн интернет-магазина1 просмотр
- Сайт турагентстванет просмотров
- Приложения по доставке продуктов на домнет просмотров
- Дизайн сайта для школы макияжа1 просмотр
- Дашборднет просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от $100от 7 дней
#548
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#2638