UI/UX Дизайнер

Привет! Меня зовут Ксения, я ui/ux дизайнер. Создаю красивые, понятные пользователю интерфейсы. Для каждого проекта я исследую конкурентов и целевую аудиторию, создаю карту сайта, провожу опросы пользователей. Все это помогает мне спроектировать современный интерфейс, который будет не только привлекательным для новых клиентов, но и поможет удержать старых.

У меня есть опыт в создании дизайна лендингов, дашбордов, многостраничных сайтов, а также мобильных приложений.

Буду рада работать с вами!