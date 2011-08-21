Большие красивые сайты

Более 10 лет в программировании, это работа, это развлечение, это хобби. Люблю программировать, предпочитаю работать с уже готовым дизайном и четким ТЗ, ведь мое время - это Ваши деньги.

С 2013 работаю в Unipay.in как старший программист PHP+PostgreSQL

C 2014 года строю и руковожу командой, так что теперь у нас полный цикл:

1) один менеджер и системный архитектор (я)

2) один фронтенд разработчик (html5, css, sass, bootstrap, foundation, js, angular)

3) два бекенд разработчика (php5+, postgresql, pgsql, mysql, go, java, любые кастомные решения если они нужны - мы подберем лучший инструмент и фреймворк для решения)

4) один тестер (поиск багов, тестирование по "юзерстори")

5) один дизайнер (если у Вас нет своего + я набрасываю прототипы еще до отрисовки)

Работаем по схеме Прототип => Реализация прототипа => Тест => при необходимости корректировки => Красота => Верстка

Красивый неработающий продукт - не наш метод, наш любимый метод - минимально ценный продукт в кратчайшие сроки, проба бизнес идеи, коректировки и доработки от простого к сложному

Хобби - Ардуинчики)

ТЗ и прочее можно присылать сюда - [email protected]