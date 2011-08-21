ksuzh

Ксения ksuzh

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Большие красивые сайты

Более 10 лет в программировании, это работа, это развлечение, это хобби. Люблю программировать, предпочитаю работать с уже готовым дизайном и четким ТЗ, ведь мое время - это Ваши деньги.

С 2013 работаю в Unipay.in как старший программист PHP+PostgreSQL

C 2014 года строю и руковожу командой, так что теперь у нас полный цикл:

1) один менеджер и системный архитектор (я)

2) один фронтенд разработчик (html5, css, sass, bootstrap, foundation,  js, angular)

3) два бекенд разработчика (php5+, postgresql, pgsql, mysql, go, java, любые кастомные решения если они нужны - мы подберем лучший инструмент и фреймворк для решения)

4) один тестер (поиск багов, тестирование по "юзерстори")

5) один дизайнер (если у Вас нет своего + я набрасываю прототипы еще до отрисовки)

Работаем по схеме Прототип => Реализация прототипа => Тест => при необходимости корректировки => Красота =>  Верстка

Красивый неработающий продукт - не наш метод, наш любимый метод - минимально ценный продукт в кратчайшие сроки, проба бизнес идеи, коректировки и доработки от простого к сложному

Хобби - Ардуинчики)

ТЗ и прочее можно присылать сюда - [email protected]

PHPMySQLPostgreSQLCSSBootstrapAngular
Отзывы заказчиков
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
$300
10 баллов
10 лет назад
Сайт визитка (верстка есть)
Спасибо за работу.
Отличный заказчик, тз, приемка, оплата - все отлично и оперативно
Ответный отзыв
sau7777
Антон 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$550
10 баллов
12 лет назад
Интерактивная форма заказа + подключение РБК-ден.
Хороший исполнитель, программирование на уровне, рекомендую!
отличный заказчик!
Ответный отзыв
twel
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
PHP-MySQL. Модернизация модуля интернет-магазина
Работать с Ксенией - одно удовольствие! Профессионал - сделала задание точно в оговоренный срок. Буду сотрудничать теперь и в дальнейшем. Всем рекомендую, особенно на сложных проектах. Если нужно подтверждение - пишите в профиль - покажу ресурс и отлично сделанную работу.
Корректное тз, с нужными уточнениями во время работы, отличный отклик и проверка сразу, сразу же и оплата
Ответный отзыв
krt
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Доработать модуль
Все было сделано быстро и профессионально. Ксения очень доброжелательна в общении и ответственно относится к работе. Спасибо.
Отличный заказчик, рекоммендую)
Ответный отзыв
sman13
Антон 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Подработать модуль оплаты для PayPal
Исключительно профессиональная работа - и в плане выполнения проекта. и в плане взаимоотношений с работодателем. Лучшие рекомендации.
Замечательный заказчик, который действительно любит свои проекты и проверяет всю функциональность сразу, тогда же и говорит замечания / улучшения. мы сделали пару интересных задач таким образом (и достаточно тонких), и я надеюсь и на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Веб-программирование
9 отзывов(-1)
от $150
от 1 дня
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