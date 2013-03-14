фото, видео, написание текстов, переводы с английского
фотосъёмка, видеосъёмка, постпродакшн (Adobe Photoshop, After Effects, Premiere), копирайтинг (тексты любой тематики), переводы с английского на русский и наоборот.
два высших образования: специалист журналистики, доп. образование - режиссер аудио-визуальных технологий.
знание английского на продвинутом уровне,
знание программ Photoshop, After Effects, Premiere, Corel Draw, InDesign.
Опыт работы в СМИ: около двух лет плюс стажировки и студенческие практики.
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!