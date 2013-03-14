фото, видео, написание текстов, переводы с английского

фотосъёмка, видеосъёмка, постпродакшн (Adobe Photoshop, After Effects, Premiere), копирайтинг (тексты любой тематики), переводы с английского на русский и наоборот.

два высших образования: специалист журналистики, доп. образование - режиссер аудио-визуальных технологий.

знание английского на продвинутом уровне,

знание программ Photoshop, After Effects, Premiere, Corel Draw, InDesign.

Опыт работы в СМИ: около двух лет плюс стажировки и студенческие практики.