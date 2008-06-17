kudryashov

В общем надо из двух psd-файлов сделать два html и один css. Дизайн простой, единственное - выпадающее меню (у верстальщиков не должно возникнуть сложностей). Прикрепляю изображение внутренней страницы для оценки. Все должно быть кроссбраузерно и ...