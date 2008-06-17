kudryashov

Перевести текст с картинок инструкции https://drive.google.com/folderview?id=0B3vGvOujROTOfjlqMHEyVktYcjNOMTBwOEtlMnB0SzdCRnRSenFwb09STmQ0TnhGdkNnVXM&usp=sharing На английский, чтоб америкосы не шарахались от перевода! Текста немного, текст понятный. Пишите пожалуйста цены и сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- $3Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
В общем надо из двух psd-файлов сделать два html и один css. Дизайн простой, единственное - выпадающее меню (у верстальщиков не должно возникнуть сложностей). Прикрепляю изображение внутренней страницы для оценки. Все должно быть кроссбраузерно и ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо сделать веселый современный запоминающийся дизайн для сайта http://vashe-hobbi.comДизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
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Отзывы фрилансеров
$23
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничество прошло успешно. Все вопросы по оплате решены. Саша - хороший заказчик, всегда был на связи. Оперативное общение.
Ответный отзыв
Были загвоздки с оплатой (я не пользуюсь вебмани), но мы все быстро решили и оплату я провел paypal. Катя - отличный фрилансер, все сделала в срок. Рекомендую.
$50
8 баллов
15 лет назад
Хороший заказчик, по ходу работы возникали вопросы, решали их быстро. Оплату провел вовремя, как и договаривались
Ответный отзыв
Нарисовала оригинальный дизайн, молодец.