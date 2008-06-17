kudryashov

Александр Кудряшов kudryashov

 
39 летРоссия/Архангельск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перевод инструкции

    $3

    Перевести текст с картинок инструкции https://drive.google.com/folderview?id=0B3vGvOujROTOfjlqMHEyVktYcjNOMTBwOEtlMnB0SzdCRnRSenFwb09STmQ0TnhGdkNnVXM&amp;usp=sharing На английский, чтоб америкосы не шарахались от перевода! Текста немного, текст понятный. Пишите пожалуйста цены и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка из psd макета в html+css

    $100

    В общем надо из двух psd-файлов сделать два html и один css. Дизайн простой, единственное - выпадающее меню (у верстальщиков не должно возникнуть сложностей). Прикрепляю изображение внутренней страницы для оценки. Все должно быть кроссбраузерно и ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайта с Ucoz.ru на другую cms

    $50

    Нужно перенести сайт с бесплатного хостинга-cms UCOZ.RU на cms Drupal или, если будет проще, на другую. Главное что бы URLы уже созданных страниц не изменились! Прошу указывать цену за работу. Сайт не коммерческий - следовательно бюджет проекта ...

    Drupal
    Прочее9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Перевод инструкции
Сотрудничество прошло успешно. Все вопросы по оплате решены. Саша - хороший заказчик, всегда был на связи. Оперативное общение.
Были загвоздки с оплатой (я не пользуюсь вебмани), но мы все быстро решили и оплату я провел paypal. Катя - отличный фрилансер, все сделала в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
sichkar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
21 отзыв
$50
8 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта Хоббиведов
Хороший заказчик, по ходу работы возникали вопросы, решали их быстро. Оплату провел вовремя, как и договаривались
Нарисовала оригинальный дизайн, молодец.
Ответный отзыв