Перенос сайта с Ucoz.ru на другую cms

Нужно перенести сайт с бесплатного хостинга-cms UCOZ.RU на cms Drupal или, если будет проще, на другую.

Главное что бы URLы уже созданных страниц не изменились!

Прошу указывать цену за работу. Сайт не коммерческий - следовательно бюджет проекта небольшой.

Требуются ли от меня какие-либо действия? Знаний cms кроме ucoza не имею.