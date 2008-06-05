Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...
Перенос сайта с Ucoz.ru на другую cms
Нужно перенести сайт с бесплатного хостинга-cms UCOZ.RU на cms Drupal или, если будет проще, на другую.
Главное что бы URLы уже созданных страниц не изменились!
Прошу указывать цену за работу. Сайт не коммерческий - следовательно бюджет проекта небольшой.
Требуются ли от меня какие-либо действия? Знаний cms кроме ucoza не имею.
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