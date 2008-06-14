Очистить сайт от вирусов (случай не простой!)

Требуетя ОПЫТНЫЙ человек, который избавит сайт от вирусов.

Краткое описание ситуации:

Сайт рефрешится на другие страницы, причём делает это не предсказуемо и не постоянно, рефрешит на яндекс, гугль, на айпи с троянами и т.д. но НЕ всегда.

Скачивание сайта с хоста и тестирование всех файлов с помощью антивируса - результатов не дали. Просмотр кода html страниц - никакого результата не дал. Эксплойтов НЕ видно.

Поэтому - нужен ОПЫТНЫЙ человек, который избавит от этой хрени.

Откат сайта на хосте из бэкапа НЕ возможен.

Те кто имеет опыт в подобных случаях - отзовитесь. Назначте цену.

Экпериментаторов прошу не беспокоится.