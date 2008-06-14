Необходим EJB компонент для сервера GlasFish, удовлетворяющий требованиям: 1. Основная функция сервера состоит в передаче необходимой информации (средствами RMI) клиентам (написанным на Java) по верх SSL. Например, для облегчения понимания, что именно ...
Очистить сайт от вирусов (случай не простой!)
Требуетя ОПЫТНЫЙ человек, который избавит сайт от вирусов.
Краткое описание ситуации:
Сайт рефрешится на другие страницы, причём делает это не предсказуемо и не постоянно, рефрешит на яндекс, гугль, на айпи с троянами и т.д. но НЕ всегда.
Скачивание сайта с хоста и тестирование всех файлов с помощью антивируса - результатов не дали. Просмотр кода html страниц - никакого результата не дал. Эксплойтов НЕ видно.
Поэтому - нужен ОПЫТНЫЙ человек, который избавит от этой хрени.
Откат сайта на хосте из бэкапа НЕ возможен.
Те кто имеет опыт в подобных случаях - отзовитесь. Назначте цену.
Экпериментаторов прошу не беспокоится.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Не нашел подходящей категории, поэтому запостил здесь. что есть: желание покупать адвордс много-много-много ключей бд, откуда обявления можно создать полу-автоматом (ручками тоже придется поработать) Google Adwords Editor ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Вот такую: http://www.ps4x4.spb.ru/register/reg_form.php?race=ps13 Результаты эта форма должна выводить в виде готовой заявочной формы, которую можно будет скачать и распечатать. Также, эти формы должны оставаться ...Завершен17 лет назад
Господа, требуются консультации начинающему программисту в форме вопрос-ответ (подсказка, помощь). С подробным объяснением, примерами.Прочее10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек знающий средство mpi. Подробности в ICQ 412700122Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы процесс файла не завершался через 30 минут после старта. Файл - .NET'овский. Исправление у опытного программера не составит труда. Смотреть в сторону метода TrialExpired. Файл для исправления: DANSrv.exe. ...Завершен17 лет назад
- $10
Нужно для диплома. Есть листинг dll`ки, нужно скомпилировать в Delphi. Чтобы полный набор файлов был, т.е. готовая библиотека и все промежуточные проектные файлы.Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Если кто сможет помогитеЗакрыт17 лет назад
- $100
В "тест.doc"вопросы с выделенными правильными ответами. База данных должна быть в Access. Тестирование: сначала пользователь регистрируется(ФИО), после нажатия кнопки "Далее" переходит к самому тестированию, после того как он ответит на все вопросы и нажмет на ...Прочее7 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть такие файлы - CRT. Открываются просто в виндовсе и можно просмотреть его состав: версия, срок действия и т.д. Файлы открываются с помощью "Расширения оболочки шифрования". Вопрос: как получить эту же информацию о сертификате из ...Завершен17 лет назад