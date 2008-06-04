Консультации по web-программированию (php,mysql.)

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Закрыт10 заявок234 просмотра

Господа, требуются консультации начинающему программисту в форме вопрос-ответ (подсказка, помощь). С подробным объяснением, примерами.

MySQLPHP
17 лет назад
mugalim
52 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

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