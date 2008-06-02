Нужно развести электрическую схему и построить топ

Есть сайт на движке dle, при создании новости, имеем такую вот ссылку: http://www.tvoymarket.ru/2008/06/02/v_pogone_za_papi_2001.html Хотим это поправить, чтобы ссылка была такого плана: http://www.tvoymarket.ru/v_pogone_za_papi_2001.html Для чего? Страница содержит фильм ...