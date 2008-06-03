Приделать робот к сайту содержащему расписание чтобы иметь его локаьлно в БД. пример rasp. yandex. ru или agent. ru
Две очень простых утилиты
Надо сделать 2 очень простых утилиты
1. Урезает пакетно, содержимое файлов по маске. Работает с командной строки.
например: urezalka.exe d:\files\*.* 200 50
В данном случае урежет все файлы в папке. Оставив 200 первых символов в каждом файле и плюс-минус 50 символов в случайном порядке.
2. Пакетно соединяет файлы, работает по маске. Работает с командной строки.
например: soedinit.exe d:\files\*.* file1.txt file2.txt original
в данном случае в каждый файл в d:\files\*.* будет добавлено содержание сначало file1.txt потом file2.txt и самого файла оригинала
пример2: soedinit.exe d:\files\*.txt file1.txt original file2.txt
в данном случае только файлы txt из папки d:\files будут обрабатоваться. сначало вставится содержимое файла file1.txt потом самого файла оригинала и потом file2.txt
все файлы сохраняются в оригинал
Выбранный исполнитель
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