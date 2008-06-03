Две очень простых утилиты

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Завершен19 заявок381 просмотр

Надо сделать 2 очень простых утилиты

1. Урезает пакетно, содержимое файлов по маске. Работает с командной строки.

например: urezalka.exe d:\files\*.* 200 50

В данном случае урежет все файлы в папке. Оставив 200 первых символов в каждом файле и плюс-минус 50 символов в случайном порядке.

2. Пакетно соединяет файлы, работает по маске. Работает с командной строки.

например: soedinit.exe d:\files\*.* file1.txt file2.txt original

в данном случае в каждый файл в d:\files\*.* будет добавлено содержание сначало file1.txt потом file2.txt и самого файла оригинала

пример2: soedinit.exe d:\files\*.txt file1.txt original file2.txt

в данном случае только файлы txt из папки d:\files будут обрабатоваться. сначало вставится содержимое файла file1.txt потом самого файла оригинала и потом file2.txt

все файлы сохраняются в оригинал

17 лет назад
leonovk
42 года
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

pqshq
Павел 
33 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Все сделано в срок и качественно, были глюи но сразу устранил без всяких вопросов. спасибо!

Заявки фрилансеров

pqshq
Павел 
33 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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