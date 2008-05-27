Программка на чистом API

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок324 просмотра

1. Создать главное и дочернее окошко. В главном пишем сообщение, в дочернем - принимаем.

2. Любое минимальное приложение с использованием встроенной библиотеке.

За всё 1000р.

17 лет назад
janii
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранные исполнители

Kripton3
Артем 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$30
3 дня
AnemoN
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Kripton3
Артем 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
AnemoN
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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