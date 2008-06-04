Разбить текстовый файл на несколько меньших

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Завершен29 заявок507 просмотров

Требуется разбить текстовый файл на несколько меньших. Текстовый файл - это база с ссылками 1 ссылка - 1 строка.

Размер базы 1.3 Gb. Нужно разбить эту базу на несколько текстовых файлов меньших размеров, например по 500 Mb. (Разбиение должно заканчиваться концом строки и начинаться новой строкой).

17 лет назад
best7
49 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Помог очень быстро. Разрешили нашу проблему в течение нескольких минут. Спасибо, будем обращаться и далее.

Заявки фрилансеров

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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