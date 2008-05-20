Pascal, бинарный поиск в файле

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Завершен7 заявок252 просмотра

Написать программу бинарного поиска в файле на Pascal.

17 лет назад
Sadness
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$5
Одним словом - качественная работа. Сделал быстро, никаких претензий. + к этому организовал отличный интерфейс и просто здорово оптимизировал алгоритм.
Было приятно поработать!

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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